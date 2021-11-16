Укр

Довбик забил второй мяч сборной Украины в ворота Боснии и вывел Украину в плей-офф отбора на ЧМ-2022 (видео)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Второй мяч похоронил боснийцев Новость обновлена 16 ноября 2021, 23:32
Второй мяч похоронил боснийцев

Боснийцам не хватило времени, чтобы отыграться.

Сборная Украины в выездном матче отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцоговины забила второй мяч.

Уже на шестой минуте Руслан Малиновский перехватил мяч на чужой половине поля, приблизился к воротам и на силу пробил в левый угол — немного неточно. В похожем стиле повторить попытку соотечественника попытался Александр Зинченко, но вместо левого угла пробил в правый — все равно мимо.

Минуте к 15-й боснийцы начали больше держать мяч и контролировать ситуацию на поле. Немногочисленные атаки хозяев так ничем и не запомнились, были всего лишь приближения к воротам Георгия Бущана.

На 28-й минуте попытался и Андрей Ярмоленко пробить издали, но и его выстрелу не хватило точности. Самый реальный момент упустил Роман Яремчук, который в ближнем бою пробил точно в голкипера соперников Николы Василя.

Но самый реальный момент до перерыва создали боснийцы. После подачи с углового Деннис Хаджикадунич пробил в правый нижний угол, и украинцев от гола спас Георгий Бущан.

На 58-й минуте гол забил Александр Зинченко.

После боснийцы пошли в атаку и имели несколько шансов, чтобы забить, однако Георгий Бущан справился с ударами соперников. Затем на 79-й минуте Артем Довбик классно убежал в быструю атаку и реализовал выход один на один, сделав счет 2:0.

Ранее "Телеграф" публиковал расклады, которые выгодны сборной Украины в своей игре и в параллельной встрече между сборными Финляндии и Франции.

Теги:
#Сборная Украины #Артем Довбик #Отбор на ЧМ-2022
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