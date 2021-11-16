Довбик забив другий м’яч збірної України у ворота Боснії та вивів Україну у плей-офф відбору на ЧС-2022 (відео)

Боснійцям забракло часу, щоб відігратися.

Збірна України у виїзному матчі відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцоговини забила другий м’яч.

Вже на шостій хвилині Руслан Малиновський перехопив м’яч на чужій половині поля, наблизився до воріт і насилу пробив у лівий кут трохи неточно. У схожому стилі повторити спробу співвітчизника спробував Олександр Зінченко, але замість лівого кута пробив у правий все одно повз.

Хвилин до 15-ї боснійці почали більше тримати м’яч і контролювати ситуацію на полі. Нечисленні атаки господарів так нічим і не запам’яталися, були лише наближення до воріт Георгія Бущана.

На 28-й хвилині спробував і Андрій Ярмоленко пробити здалеку, але його пострілу не вистачило точності. Найреальніший момент упустив Роман Яремчук, який у ближньому бою пробив точно у голкіпера суперників Миколи Василя.

Але найреальніший момент до перерви створили боснійці. Після подачі з кутового Денніс Хаджикадунич пробив у правий нижній кут і українців від гола врятував Георгій Бущан.

На 58-й хвилині гол забив Олександр Зінченко.

Після боснійці пішли в атаку і мали кілька шансів забити, проте Георгій Бущан впорався з ударами суперників. Потім на 79-й хвилині Артем Довбик класно втік у швидку атаку і реалізував вихід віч-на-віч, зробивши рахунок 2:0.

Раніше "Телеграф" публікував розклади, які вигідні збірній України у своїй грі та у паралельній зустрічі між збірними Фінляндії та Франції.