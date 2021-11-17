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Зеленский в киевском пабе насмешил сеть: "Технология "президент с народом" снова в деле" (фото)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
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Президент Украины в очередной раз показал любовь к футболу Новость обновлена 17 ноября 2021, 10:53
Президент Украины в очередной раз показал любовь к футболу

Зеленский решил поболеть за сборную вместе с обычными болельщиками

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с обычными болельщиками и представителями аппарата президента следил за ходом матча отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцоговины (2:0).

Судя по большому количеству снимком в Сети, Зеленский не особо отказывал болельщикам в снимках.

Однако такое сближение президента с народом порадовало не всех. В комментариях читатели по-разному реагировали на публичность Зеленского.

По мнению читателей, "это уже не поможет", вероятно, намекая на борьбу за второй президентский срок и таким образом "сами себе копают могилу".

Некоторые иронически даже отмечают, что нет уверенности, что президент болел как раз за Украину.

Также подписчики обвиняют президента, что болеть нужно приходить "без охраны, а в этом случае пришел лишь пофоткаться".

Сборная Украины благодаря победе заняла второе место в группе и пробилась в стадию плей-офф отбора на ЧМ-2022.

По данным социологической группы "Рейтинг", по состоянию на 13 ноября Владимир Зеленский в виртуальной президентской гонке опережает Петра Порошенко практически на 10% — 23,1 против 13,3.

Как ранее сообщал "Телеграф", Владимир Зеленский после игры в телеграм-канала поздравил сборную с победой над боснийцами.

Теги:
#Сборная Украины #Президент Украины #Владимир Зеленский
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