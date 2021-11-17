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Зеленський у київському пабі насмішив мережу: "Технологія "президент із народом" знову у справі" (фото)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Президент України вкотре показав любов до футболу Новина оновлена 17 листопада 2021, 10:40
Президент України вкотре показав любов до футболу

Зеленський вирішив повболівати за збірну разом із звичайними вболівальниками

Президент України Володимир Зеленський разом із звичайними вболівальниками та представниками апарату президента стежив за перебігом матчу відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцоговини (2:0).

Судячи з великої кількості знімків у Мережі, Зеленський не надто відмовляв уболівальникам у знімках.

Однак таке зближення президента з народом порадувало не всіх. У коментарях читачі по-різному реагували на публічність Зеленського.

На думку читачів, "це вже не допоможе", ймовірно, натякаючи на боротьбу за другий президентський термін і таким чином "самі копають могилу".

Деякі іронічно навіть зазначають, що немає впевненості, що президент вболівав саме за Україну.

Також підписники звинувачують президента, що хворіти треба приходити "без охорони, а в цьому випадку прийшов лише пофоткатися".

Збірна України завдяки перемозі посіла друге місце у групі та пробилася до стадії плей-офф відбору на ЧС-2022.

Як раніше повідомляв Телеграф, Володимир Зеленський після гри в телеграм-каналу привітав збірну з перемогою над боснійцями.

Теги:
#Збірна України #Президент України #Володимир Зеленський
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