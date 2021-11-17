Зеленський у київському пабі насмішив мережу: "Технологія "президент із народом" знову у справі" (фото)

Зеленський вирішив повболівати за збірну разом із звичайними вболівальниками

Президент України Володимир Зеленський разом із звичайними вболівальниками та представниками апарату президента стежив за перебігом матчу відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцоговини (2:0).

Судячи з великої кількості знімків у Мережі, Зеленський не надто відмовляв уболівальникам у знімках.

Однак таке зближення президента з народом порадувало не всіх. У коментарях читачі по-різному реагували на публічність Зеленського.

На думку читачів, "це вже не допоможе", ймовірно, натякаючи на боротьбу за другий президентський термін і таким чином "самі копають могилу".

Деякі іронічно навіть зазначають, що немає впевненості, що президент вболівав саме за Україну.

Також підписники звинувачують президента, що хворіти треба приходити "без охорони, а в цьому випадку прийшов лише пофоткатися".

Збірна України завдяки перемозі посіла друге місце у групі та пробилася до стадії плей-офф відбору на ЧС-2022.

Як раніше повідомляв Телеграф, Володимир Зеленський після гри в телеграм-каналу привітав збірну з перемогою над боснійцями.