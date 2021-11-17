"Рватимемо горлянки": Зеленський відреагував на важливу перемогу збірної України з футболу

Вийшов максимально емоційний текст.

Президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі відреагував на перемогу збірної України у матчі відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцоговини (2:0).

"Ці хлопці щойно здобули перемогу та здобули путівку до плей-оф, де боротимуться за право представити країну на чемпіонаті світу з футболу в Катарі у 2022 році.

Цих футболістів ми підтримуватимемо до кінця, рватимемо ковтки, коли їм вдасться пробитися на ЧС-2022. Чи може бути взагалі по-іншому? Я взагалі впевнений, що ні. Бо ці хлопці – збірна України з футболу”, – написав Володимир Зеленський.

Матчі плей-офф відбору на чемпіонат світу відбудуться у березні наступного року.

Як раніше повідомляв "Телеграф", визначились потенційні суперники збірної України у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що в середу відбудеться засідання виконавчого комітету УАФ, де Олександр Петраков буде затверджений головним тренером збірної України. Сам Петраков до цього заявив, що поки що не знає, яке його майбутнє у національній команді.