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"Рватимемо горлянки": Зеленський відреагував на важливу перемогу збірної України з футболу

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Володимир Лавський Володимир Лавський
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Володимир Зеленський завжди був небайдужий до футболу
Володимир Зеленський завжди був небайдужий до футболу

Вийшов максимально емоційний текст.

Президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі відреагував на перемогу збірної України у матчі відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцоговини (2:0).

"Ці хлопці щойно здобули перемогу та здобули путівку до плей-оф, де боротимуться за право представити країну на чемпіонаті світу з футболу в Катарі у 2022 році.

Цих футболістів ми підтримуватимемо до кінця, рватимемо ковтки, коли їм вдасться пробитися на ЧС-2022. Чи може бути взагалі по-іншому? Я взагалі впевнений, що ні. Бо ці хлопці – збірна України з футболу”, – написав Володимир Зеленський.

Матчі плей-офф відбору на чемпіонат світу відбудуться у березні наступного року.

Як раніше повідомляв "Телеграф", визначились потенційні суперники збірної України у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що в середу відбудеться засідання виконавчого комітету УАФ, де Олександр Петраков буде затверджений головним тренером збірної України. Сам Петраков до цього заявив, що поки що не знає, яке його майбутнє у національній команді.

Теги:
#Збірна України #Президент України #Володимир Зеленський #Відбір на ЧС-2022
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