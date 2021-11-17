"Будем рвать глотки": Зеленский отреагировал на большую победу сборной Украины по футболу

Получился максимально эмоциональный текст.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале отреагировал на победу сборной Украины в матче отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцоговины (2:0).

"Эти парни только что одержали победу и получили путевку в плей-офф, где будут бороться за право представить страну на чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.

Этих футболистов мы будем поддерживать до конца, будем рвать глотки, когда им удастся пробиться на ЧМ-2022. Может ли вообще быть по-другому? Я вообще уверен, что нет. Потому что эти парни — сборная Украины по футболу", — написал Владимир Зеленский.

Матчи плей-офф отбора на чемпионат мира состоятся в марте следующего года.

Как ранее сообщал "Телеграф", определились потенциальные соперники сборной Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что в среду состоится заседание исполнительного комитета УАФ, где Александр Петраков будет утвержден в качестве главного тренера сборной Украины. Сам Петраков до этого заявил, что пока не знает, каково его будущее в национальной команде.