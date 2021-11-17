Забыл, куда положил кольцо: уморительное предложение руки и сердца на вечере бокса (видео)

Неловкий момент попал на видео.

В среду, 17 ноября, в Голд-Косте (Австралия) состоялся большой вечер профессионального бокса, в главном событии которого на ринг вышел Тим Цзю, сын легендарного боксера Кости Цзю. Однако камеры запечатлели не только спортивные события.

Во время шоу один из зрителей решил сделать своей девушке предложение. Все внимание фанатов и телекамер было приковано к паре. Вдруг оказалось, что парень не может найти коробочку с кольцом. После проверки всех кармашков незадачливый мужчина таки нашел кольцо, стал на колено и сделал предложение. Под восторженные крики толпы девушка сказала ему заветное "Да!"

"Счастлив, что я заплатил 60 баксов за самый неловкий момент, который я когда-либо видел в прямом эфире", — написал пользователь Twitter Паркер Льюис, прикрепивший видео конфуза.

Видео конфуза доступно в сети:

Добавим, что главный бой вечера бокса в Голд-Косте продлился всю дистанцию в 12 раундов, по итогам которых все судьи отдали победу австралийцу Цзю. Тим в поединке с японцем Такеши Іноуэ защитил второстепенные пояса WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе (до 69,85 кг) и еще на шаг приблизился к титульному поединку.

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