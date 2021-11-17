Укр

Сын легенды бокса отправил японца с каменной башкой в больницу

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Тим Цзю - Такеши Иноуэ Новость обновлена 17 ноября 2021, 17:08
Тим Цзю - Такеши Иноуэ

Австралиец стремится на вершину бокса.

В среду, 17 ноября, в австралийском городе Голд-Кост Тим Цзю, сын легендарного боксера Кости Цзю, показавший перед своим боем впечатляющий трюк с монетками, защитил титул чемпиона мира по версиям WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе (до 69,85 кг) в бою против японца Такеши Иноуэ

27-летний австралиец владел ощутимым преимуществом по ходу боя с 31-летним Иноуэ, однако добыть досрочную победу Тим не сумел. Тем не менее в 12-м раунде японец был близок к досрочному поражению, однако сумел подняться после нокдауна и достоять до конца поединка. По итогам схватки все судьи отдали победу Цзю-младшему, который добыл свою 20-ю победу в профи при отсутствии поражений.

Такеши проиграл во второй раз, имея в послужном списке 17 побед и 1 ничью. Добавим, что после боя японца отправили в больницу, где он пройдет обследование. Вот так выглядел Иноуэ после рубки с Цзю.

Отметим, Цзю на данный момент является официальным претендентом на чемпионский пояс WBO, которым владеет аргентинец Брайан Кастаньо.

Ранее "Телеграф" сообщал об эффектном нокауте на вечере бокса Хайме Мунгиа — Габриэль Росадо в американском Анахайме. Кроме того, недавно лучший боксер мира Сауль Альварес брутально избил Калеба Планта.

Теги:
#Бокс #Тим Цзю
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