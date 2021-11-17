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Син легенди боксу відправив японця з кам’яною головою до лікарні (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Тім Цзю — Такеші Іноуе Новина оновлена 17 листопада 2021, 16:14
Тім Цзю — Такеші Іноуе

Австралієць прагне на вершину боксу.

У середу, 17 листопада, в австралійському місті Голд-Кост Тім Цзю, син легендарного боксера Кості Цзю, який показав перед своїм боєм вражаючий трюк з монетками, захистив титул чемпіона світу за версіями WBO Global і WBO Asia Pacific у першій середній вазі (до 69, 85 кг) у бою проти японця Такеші Іноуе.

27-річний австралієць володів відчутною перевагою по ходу бою з 31-річним Іноуе, проте здобути дострокову перемогу Тім не зумів. В 12-му раунді японець був близький до дострокової поразки, проте зумів піднятися після нокдауну і достояти до кінця поєдинку. За підсумками бою всі судді віддали перемогу Цзю-молодшому, який здобув свою 20-ту перемогу у профі за відсутності поразок.

Такеші програв удруге, маючи у послужному списку 17 перемог та 1 нічию. Додамо, що після бою японця відправили до лікарні, де він пройде обстеження. Ось так виглядав Іноуе після рубки із Цзю.

Зазначимо, Цзю на даний момент є офіційним претендентом на чемпіонський пояс WBO, яким володіє аргентинець Брайан Кастаньо.

Раніше "Телеграф" повідомляв про ефектний нокаут на вечорі боксу Хайме Мунгіа — Габріель Росадо в американському Анахаймі. Крім того, нещодавно найкращий боксер світу Сауль Альварес брутально побив Калеба Планта.

Теги:
#Бокс #Тім Цзю
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