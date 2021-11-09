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Боксер-чемпіон показав вражаючий трюк з монетками (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Тім Цзю Новина оновлена 09 листопада 2021, 13:06
Тім Цзю

Спортсмен показав чудеса реакції та координації.

Тім Цзю, австралійський боксер, син легенди боксу Кості Цзю, показав фанатам свою реакцію. Для цього він використав звичайні монетки.

Вправу на реакцію молодий боксер опублікував на своїй сторінці в Instagram.

27-річний Цзю, який володіє другорядними поясами WBO та IBF у першій середній вазі (до 69,85 кг), поділився кадрами з тренування, що покращує реакцію. Тренер спортсмена підкидає вгору 4 монетки, а боксер їх по черзі ловить. До речі, з п’ятьма монетками подібний трюк на відео у Тіма не вийшов (боксер упіймав лише 4 монетки).

Відео тренування реакції від Тіма Цзю:

Зазначимо, вже 17 листопада у місті Сідней (Австралія) Тім Цзю проведе бій проти японця Такеші Іноуе. На кону цього поєдинку стоятимуть пояси WBO Asia Pacific та WBO Global у першій середній вазі. Очікується, що австралієць у разі успіху отримає чемпіонський бій із Джермаллом Чарло, який володіє основним поясом Організації.

Зазначимо, Цзю є непереможним боксером, на його рахунку 19 перемог, 15 із яких нокаутом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що найкращий боксер світу Сауль Альварес здобув ефектну перемогу в бою за титул абсолютного чемпіона світу.

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#Бокс #Тім Цзю
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