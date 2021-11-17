Забув, куди поклав каблучку: кумедна пропозиція руки і серця на вечорі боксу (відео)

Кумедний момент потрапив на відео.

У середу, 17 листопада, у Голд-Кості (Австралія) відбувся великий вечір професійного боксу, в головній події якого на ринг вийшов Тім Цзю, син легендарного боксера Кості Цзю. Проте камери зняли не лише спортивні події.

Під час шоу один із глядачів вирішив зробити своїй дівчині пропозицію. Вся увага фанатів та телекамер була прикута до пари. Раптом виявилося, що хлопець не може знайти коробочку з каблучкою. Після перевірки всіх кишень чоловік таки знайшов кільце, став на коліно і зробив пропозицію. Під захоплені крики натовпу дівчина сказала йому заповітне "Так!"

"Щасливий, що я заплатив 60 доларів за найнезручніший момент, який я коли-небудь бачив у прямому ефірі", — написав користувач Twitter Паркер Льюїс, який прикріпив відео конфузу.

Відео конфузу доступне в мережі:

Додамо, що головний бій вечора боксу у Голд-Кості тривав усю дистанцію в 12 раундів, за підсумками яких усі судді віддали перемогу австралійцю Цзю. Тім в поєдинку з Такеші Іноуе захистив другорядні пояси WBO Global і WBO Asia Pacific у першій середній вазі (до 69,85 кг) і ще на крок наблизився до титульного поєдинку.

Раніше "Телеграф" повідомляв про дивні дії рефері в бою Олександра Усика.