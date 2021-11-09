У мережі висміяли дивні дії рефері в бою Усика (відео)

Рівно 8 років тому український боксер розпочав кар’єру на профі-ринзі.

Український боксер, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО), який нещодавно висміяв чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі, похвалився своєю першою перемогою у професіоналах, здобутою 9 листопада 2013 року.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці lomus_official у Instagram.

8 років тому Олександр успішно стартував у профі, перемігши мексиканця Феліпе Ромеро. Вже в 5-му раунді 29-річний мексиканець звалився від ударів 26-річного українця.

Усик похвалився першим нокаутом у профі:

Користувачів мережі розсмішили дії рефері у ринзі. У той час, коли Феліпе лежав на настилі рингу, його тренери викинули білий рушник (що в боксі означає негайну поразку), проте суддя не зупинив бій, а продовжив рахунок, при цьому він навіть викинув рушник з рингу. На результат сутички дивні дії рефері не вплинули, але це будо дуже смішно.

Повне відео бою Усик — Ромеро:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що статистичний портал визначив слабке місце Усіка.