Знайдено слабке місце Усика

Олександр Усик пропускає багато ударів.

Новоспечений чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик, який недавно відібрав пояс у британця Ентоні Джошуа, пропускає частіше, ніж його потенційні суперники.

Про це повідомляє статистичний портал CompuBox на своїй сторінці в twitter.

Аналітики зібрали статистичні дані щодо кількості пропущених ударів топ-суперваговиками в боях. В результаті з’ясувалося, що найкращим захистом в королівській вазі володіє Тайсон Ф’юрі, який пропускає в середньому 6,3 удари за раунд. На другому місці розташувався кубинський гігант Луїс Ортіс (7,0), а третій — Ентоні Джошуа (7,2). Непереможний українець Олександр Усик у середньому пропускає 9,6 ударів за три хвилини бою, що краще за середній показник (14,5).

Відзначимо, відмінна статистика в обороні не гарантує Ф’юрі успіх в потенційному бою з Усиком, проте українцеві варто поліпшити свої дії в захисті, адже в суперважкій вазі будь-який удар може стати останнім в бою. До слова, 10 жовтня в Лас-Вегасі Тайсон напропускав чимало в поєдинку з Деонтеєм Уайлдером, проте британець все ж завершив трилогію з американцем ефектним нокаутом. Тепер "Циганський король" націлився на Усика, правда, українець для початку повинен провести реванш з Джошуа.