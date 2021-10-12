Найдено слабое место Усика

Александр Усик пропускает много ударов.

Новоиспеченный чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик, который недавно отобрал пояса у британца Энтони Джошуа, пропускает чаще, чем его потенциальные соперники.

Об этом сообщает статистический портал CompuBox на своей страничке в twitter.

Аналитики собрали статистические данные по количеству пропускаемых ударов топ-супертяжами в боях. В итоге выяснилось, что лучшей защитой в королевском весе обладает Тайсон Фьюри, пропускающий в среднем 6,3 удара за раунд. На втором месте расположился кубинский гигант Луис Ортис (7,0), а третий — Энтони Джошуа (7,2). Непобедимый украинец Александр Усик в среднем пропускает 9,6 удара за три минуты боя, что лучше среднего показателя (14,5).

Отметим, отличная статистика в обороне не гарантирует Фьюри успех в потенциальном бою с Усиком, однако украинцу стоит улучшить свои действия в защите, ведь в супертяжелом весе любой удар может стать последним в бою. К слову, 10 октября в Лас-Вегасе Тайсон напропускал немало в поединке с Деонтеем Уайлдером, однако британец все же завершил трилогию с американцем эффектным нокаутом. Теперь "Цыганский король" нацелился на Усика, правда, украинец для начала обязан провести реванш с Джошуа.