Украинская легкоатлетка поразила подписчиков своим стилем

Геращенко в огне.

Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко на своей странице в инстаграме опубликовала новое фото.

Прыгунья в высоту сфотографировалась в урбанистической обстановке в свитере цвета какао и черных штанах.

"Найти в себе смелость узнавать себя настоящего и перестать ругать себя за неудачи", — подписала публикацию Геращенко.

За несколько часов публикация собрала практически тысячу отметок нравится.

Как ранее сообщал "Телеграф", партнерка Геращенко Юлия Левченко регулярно радует читателей своими яркими фото в социльных сетях.

Яркими фото в соцсетях отличается и украинский боец ММА Марина Мороз. Звезда смешанных единоборств опубликовала сразу два горячих видео. На одном Марина зажигательно танцует, демонстрируя свою фигуру, а на другом — спортсменка в бикини в расцветке американского флага эффектно оборачивается на фоне бассейна.