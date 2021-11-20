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Українська легкоатлетка вразила підписників своїм стилем

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Ірина Геращенко продовжує радувати гарними фото Новина оновлена 20 листопада 2021, 12:58
Ірина Геращенко продовжує радувати гарними фото

Геращенко у вогні.

Український легкоатлет Ірина Геращенко на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала нове фото.

Стрибка у висоту сфотографувалася в урбаністичній обстановці у светрі кольору какао та чорних штанях.

"Знайти в собі сміливість дізнаватися про себе сьогодення і перестати лаяти себе за невдачі", — підписала публікацію Геращенко.

За кілька годин публікація зібрала майже тисячу відміток до вподоби.

Як раніше повідомляв "Телеграф", партнерка Геращенко Юлія Левченко регулярно радує читачів своїми яскравими фото у соціальних мережах.

Яскравими фото у соцмережах вирізняється і український боєць ММА Марина Мороз. Зірка змішаних єдиноборств опублікувала одразу два гарячі відео. На одному Марина запально танцює, демонструючи свою фігуру, а на іншому — спортсменка у бікіні забарвленням американського прапора ефектно обертається на тлі басейну.

Теги:
#Дівчата #Ірина Геращенко #Інстаграм 2017
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