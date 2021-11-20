Українська легкоатлетка вразила підписників своїм стилем

Геращенко у вогні.

Український легкоатлет Ірина Геращенко на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала нове фото.

Стрибка у висоту сфотографувалася в урбаністичній обстановці у светрі кольору какао та чорних штанях.

"Знайти в собі сміливість дізнаватися про себе сьогодення і перестати лаяти себе за невдачі", — підписала публікацію Геращенко.

За кілька годин публікація зібрала майже тисячу відміток до вподоби.

Як раніше повідомляв "Телеграф", партнерка Геращенко Юлія Левченко регулярно радує читачів своїми яскравими фото у соціальних мережах.

Яскравими фото у соцмережах вирізняється і український боєць ММА Марина Мороз. Зірка змішаних єдиноборств опублікувала одразу два гарячі відео. На одному Марина запально танцює, демонструючи свою фігуру, а на іншому — спортсменка у бікіні забарвленням американського прапора ефектно обертається на тлі басейну.