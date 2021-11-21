Непобедимый боксер избил ирландца в чемпионском бою (видео)

В США прошел чемпионский бой.

В ночь на воскресенье, 21 ноября (время киевское), в Манчестере (штат Нью-Хэмпшир, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой Деметриус Андрейд — Джейсон Куигли.

33-летний американец Андрейд защищал свой пояс WBO в среднем весе (до 72,574 кг) в бою против 30-летнего ирландца Куигли. Бой уже с первых секунд был односторонним: чемпион просто избивал претендента. Уже во втором раунде Деметриус мощным левым боковым "уронил" соперника на канвас, а через некоторое время добил оппонента в углу ринга — получилось очень зрелищно.

Видео нокаута в бою Деметриус Андрейд — Джейсон Куигли:

Добавим, что непобедимый Андрейд выиграл свой 31-й поединок в карьере. Куигли проиграл во второй раз, имея в своем послужном списке 19 побед.

"Телеграф" напоминает, что 21 ноября в США состоялся еще один большой вечер бокса. В главном событии шоу в Лас-Вегасе американец Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона по версии WBO в полусреднем весе, нокаутировав соотечественника Шона Портера. Кроме того, 20 ноября в Киеве украинец Артем Далакян успешно защитил титул чемпиона мира, эффектно победив панамского претендента.