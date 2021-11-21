Непереможний боксер побив ірландця у чемпіонському бою (відео)

У США відбувся чемпіонський бій.

У ніч на неділю, 21 листопада (час київський), у Манчестері (штат Нью-Хемпшир, США) відбувся великий вечір професійного боксу, головною подією якого став чемпіонський бій Деметріус Андрейд – Джейсон Куіглі.

33-річний американець Андрій захищав свій пояс WBO у середній вазі (до 72,574 кг) в бою проти 30-річного ірландця Куіглі. Бій уже з перших секунд був одностороннім: чемпіон просто бив претендента. Вже в другому раунді Деметріус потужним лівим боковим "упустив" суперника на канвас, а через деякий час добив опонента в кутку рингу — вийшло дуже видовищно.

Відео нокауту в бою Деметріус Андрейд — Джейсон Куіглі:

Додамо, що непереможний Андрейд виграв свій 31-й поєдинок у кар’єрі. Куіглі програв удруге, маючи у своєму послужному списку 19 перемог.

"Телеграф" нагадує, що 21 листопада у США відбувся ще один великий вечір боксу. У головній події шоу в Лас-Вегасі американець Теренс Кроуфорд захистив титул чемпіона за версією WBO у напівсередній вазі, нокаутувавши земляка Шона Портера. Крім того, 20 листопада у Києві українець Артем Далакян успішно захистив титул чемпіона світу, ефектно перемігши панамського претендента.