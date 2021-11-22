Укр

Канал Ахметова поставил "Шахтер" на первое место в чемпионате Украины, хотя лидирует "Динамо" (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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"Великий футбол" Новость обновлена 22 ноября 2021, 18:38
"Великий футбол"

Конфуз случился на профильном телеканале.

Во время прямого эфира передачи "Великий футбол" на телеканале "Футбол 1" зрителям показали неправильную турнирную таблицу чемпионата Украины по футболу.

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале "Великий футбол".

Во время еженедельной передачи зрителям показали турнирное положение команд по итогам 15-и туров. На кадрах видно, что "Шахтер" находится на первом месте, а "Динамо" с таким же количеством очков занимает вторую позицию. Однако на самом деле именно киевский клуб лидирует в УПЛ, опережая "Горняков" по дополнительным показателям (разница мячей).

Турнирное положение команд после 15 игр по версии ТК Футбол 1
Турнирное положение команд после 15 игр по версии ТК Футбол 1
Турнирное положение команд в чемпионате Украины
Турнирное положение команд в чемпионате Украины

Добавим, что телеканалами "Футбол 1/2/3" владеет "Медиа Группа Украина", которая принадлежит президенту "Шахтера" Ринату Ахметову.

Примечательно, что лучшая разница мячей появилась у "Бело-синих" после скандального поединка с "Черноморцем", за который на правах аренды выступает 16 футболистов "Динамо". Одесситы уступили "дома" столичной команде со счетом 1:6, а игра проходила в Киеве. К слову, комментатор Виктор Вацко раскритиковал "Динамо" за этот матч, назвав данную ситуацию комедией. Также киевлян подверг критике Йожеф Сабо.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #ФК Шахтер #УПЛ
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