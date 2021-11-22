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Канал Ахметова поставив "Шахтар" на перше місце у чемпіонаті України, хоча лідирує "Динамо" (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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"Великий футбол" Новина оновлена 22 листопада 2021, 18:38
"Великий футбол"

Конфуз стався на профільному телеканалі.

Під час прямого ефіру передачі "Великий футбол" на телеканалі "Футбол 1" глядачам показали неправильну турнірну таблицю чемпіонату України з футболу.

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі "Великий футбол".

Під час щотижневої передачі глядачам показали турнірне становище команд за підсумками 15 турів. На кадрах видно, що "Шахтар" перебуває на першому місці, а "Динамо" з такою ж кількістю очок посідає другу позицію. Проте насправді саме київський клуб лідирує в УПЛ, випереджаючи "Гірників" за додатковими показниками (різниця м’ячів).

Турнірне становище команд після 15 ігор за версією ТК Футбол 1
Турнірне становище команд після 15 ігор за версією ТК Футбол 1
Турнірне становище команд у чемпіонаті України
Турнірне становище команд у чемпіонаті України

Додамо, що телеканалами "Футбол 1/2/3" володіє "Медіа Група Україна", яка належить президенту "Шахтаря" Рінату Ахметову.

Цікаво, що краща різниця м’ячів з’явилася у "Біло-синіх" після скандального поєдинку з "Чорноморцем", за який на правах оренди виступає 16 футболістів "Динамо". Одесити поступилися "вдома" столичній команді з рахунком 1:6, а гра проходила у Києві. До речі, коментатор Віктор Вацко розкритикував "Динамо" за цей матч, назвавши цю ситуацію комедією. Також на киян "наїхав" Йожеф Сабо.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #ФК Шахтар #УПЛ
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