Канал Ахметова поставив "Шахтар" на перше місце у чемпіонаті України, хоча лідирує "Динамо" (фото)

Конфуз стався на профільному телеканалі.

Під час прямого ефіру передачі "Великий футбол" на телеканалі "Футбол 1" глядачам показали неправильну турнірну таблицю чемпіонату України з футболу.

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі "Великий футбол".

Під час щотижневої передачі глядачам показали турнірне становище команд за підсумками 15 турів. На кадрах видно, що "Шахтар" перебуває на першому місці, а "Динамо" з такою ж кількістю очок посідає другу позицію. Проте насправді саме київський клуб лідирує в УПЛ, випереджаючи "Гірників" за додатковими показниками (різниця м’ячів).

Турнірне становище команд після 15 ігор за версією ТК Футбол 1

Турнірне становище команд у чемпіонаті України

Додамо, що телеканалами "Футбол 1/2/3" володіє "Медіа Група Україна", яка належить президенту "Шахтаря" Рінату Ахметову.

Цікаво, що краща різниця м’ячів з’явилася у "Біло-синіх" після скандального поєдинку з "Чорноморцем", за який на правах оренди виступає 16 футболістів "Динамо". Одесити поступилися "вдома" столичній команді з рахунком 1:6, а гра проходила у Києві. До речі, коментатор Віктор Вацко розкритикував "Динамо" за цей матч, назвавши цю ситуацію комедією. Також на киян "наїхав" Йожеф Сабо.