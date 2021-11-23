Укр

Петраков зарабатывает в сборной Украины в 20 раз меньше Шевченко

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Александр Петраков Новость обновлена 23 ноября 2021, 08:06
Александр Петраков

Также Петраков может увеличить вознаграждение за счет бонусов

Журналист Сергей Болотников в эфире ютуб-канала "ТаТоТаке" рассказал, как изменилась зарплата Александра Петракова после его утверждения главным тренером сборной Украины по футболу.

"Насколько я знаю, зарплата Петракова после утверждения осталась прежней, и составляет порядка 10 тысяч долларов в месяц, что является не самым высоким показателем. Да, если сборная Украины выйдет на чемпионат мира, то затем можно рассуждать об увеличении зарплаты. На премиальных Петраков отобьет себе всю ту зарплату, что недополучил, в разы", — заявил журналист.

Андрей Шевченко, по данным СМИ, во время работы в сборной Украины зарабатывал 2.8 миллиона долларов в год, или около 233 тысяч долларов в месяц, что более чем в 23 раза выше зарплату Петракова.

Сборная Украины в последнем туре группового турнира отбора на ЧМ-2022 на выезде обыграла Боснию и Герцоговину — 2:0. Благодаря этому результату украинцы пробились в плей-офф квалификации, где стали одной из шести несеяных команд.

Ранее "Телеграф" оценил шансы сборной Украины пробиться на чемпионат мира по футболу.

Теги:
#Андрей Шевченко #Сборная Украины #Александр Петраков
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