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Петраков заробляє у збірній України в 20 разів менше за Шевченка

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
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Олександр Петраков Новина оновлена 23 листопада 2021, 08:06
Олександр Петраков

Також Петраков може збільшити винагороду за рахунок бонусів

Журналіст Сергій Болотников в ефірі ютуб-каналу "ТаТоТаке" розповів, як змінилася зарплата Олександра Петракова після його затвердження головним тренером збірної України з футболу.

"Наскільки я знаю, зарплата Петракова після затвердження залишилася колишньою, і становить близько 10 тисяч доларів на місяць, що є не найвищим показником. Так, якщо збірна України вийде на чемпіонат світу, то потім можна розмірковувати про збільшення зарплати. На преміальних Петраков відіб’є собі всю ту зарплату, що недоотримав, у рази", — заявив журналіст.

Андрій Шевченко, за даними ЗМІ, під час роботи у збірній України заробляв 2.8 мільйона доларів на рік, або близько 233 тисяч доларів на місяць, що більш ніж у 23 рази вище за зарплату Петракова.

Збірна України в останньому турі групового турніру відбору на ЧС-2022 на виїзді обіграла Боснію та Герцоговину – 2:0. Завдяки цьому результату українці пробилися до плей-офф кваліфікації, де стали однією із шести несіяних команд.

Раніше "Телеграф" оцінив шанси збірної України пробитися на чемпіонат світу з футболу.

Теги:
#Андрій Шевченко #Збірна України #Олександр Петраков
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