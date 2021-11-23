"Динамо" - "Бавария": что ловить киевскому клубу в домашнем матче Лиги чемпионов

Для начала украинцам нужно попытаться забить первый мяч в евросезоне.

Во вторник "Динамо" на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве проведет встречу 5-го тура Лиги чемпионов против "Баварии". Начало — в 19.45.

Для украинского клуба это будет ключевое противостояние на данном отрезке сезона.

Турнирная ситуация вынуждает команду Мирчи Луческу играть только на победу. Даже ничья в данном противостоянии значительно уменьшит шансы "Динамо" на проход в следующий этап хоть Лиги чемпионов, хоть Лиги Европы.

Реально ли победить "Динамо"? Вполне, хотя мозг и отказывается принимать такую информацию. "Аугсбург" на выходных в чемпионате Германии показал, что "Бавария" сейчас уязвима, и победил фаворита чемпионата Германии со счетом 2:1. "Динамо" в своем нынешнем состоянии команда плюс-минус такого же уровня, как "Аугсбург", так что на бумаге все выглядит перспективно. Хотя букмекеры в киевский клуб особо и не верят.

Ключевые моменты, которые, как нам кажется, могут помочь "Динамо", так это серьезные кадровые потери немцев. Суммарно в Киев не приехали семь футболистов из постоянного состава. Особняком, конечно, выглядят потери Киммиха, Гнабри и Зюле, которые по праву считаются футболистами основы.

Еще один фактор, который должен сыграть на руку, так это поддержка трибун. На игры УПЛ болельщиков украинского клуба уже не затащишь, но вот на еврокубки "Олимпийский" забивается прилично. Зрители наверняка будут гнать команду вперед в надежде увидеть как первый гол в нынешнем сезоне еврокубков, так и первую победу.

Плюс не забываем, что у "Динамо" практически нет потерь. Да, давно уже пребывают в лазарете Денис Попов и Артем Беседин, но команда научилась играть без них и добиваться положительного результата.

В этот вечер вторника в киевский клуб нужно просто верить, прощаться с еврокубками серьезного уровня до следующей осени пока не хочется украинским болельщикам. Да и реванш за мюнхенские 0:5 лишним взять не будет.

Как ранее сообщал "Телеграф", накануне игры против "Баварии" главный тренер "Динамо" Мирча Луческу пожаловался на судейство в еврокубках.