Укр

"Страшноватенько было": Вирт рассказал о гневе Ахметова (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Юрий Вирт Новость обновлена 23 ноября 2021, 16:14
Юрий Вирт

Бывший игрок "Шахтера" поделился воспоминаниями.

Экс-вратарь "Шахтера", а ныне главный тренер "Вереса" Юрий Вирт поделился своими воспоминаниями о пребывании в стане донецкой команды.

Бывший голкипер стал участником шоу "Отдушивдушу" на одноименном YouTube-канале.

Вирт признался, что однажды увидел в гневе президента "Горняков" Рината Ахметова, который наорал на игроков, за нарушение спортивного режима.

"Видел ли гнев Ахметова? Конечно. Когда тебе 25 лет и когда с тобой жестко разговаривают, то страшноватенько было, если честно. Была важная игра у нас, а мы нарушили спортивный режим. Он нас собрал перед матчем: "Ты, обезьяна, попробуй пропустить гол" и как стукнет по столу — все сразу глаза отвернули. Да такое было разок. Тогда мы вышли и отыграли хорошо", — рассказал Вирт. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что экс-игрок "Шахтера" Вячеслав Шевчук трудоустроился в "Вересе". Бывший футболист сборной Украины будет работать в ровенском клубе на посту спортивного директора.

Напомним, недавно канал Ахметова оконфузился, показав в эфире телезрителям неправильную турнирную таблицу УПЛ.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #УПЛ #Юрий Вирт #ФК Верес
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