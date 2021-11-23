"Страшнувати було": Вірт розповів про гнів Ахметова (відео)

Колишній гравець "Шахтаря" поділився спогадами.

Ексворотар "Шахтаря", а нині головний тренер "Вереса" Юрій Вірт поділився своїми спогадами про перебування у таборі донецької команди.

Колишній голкіпер став учасником шоу "Отдушивдушу" на однойменному YouTube-каналі.

Вірт зізнався, що одного разу побачив у гніві президента "Гірників" Ріната Ахметова, який накричав на гравців, за порушення спортивного режиму.

"Чи бачив гнів Ахметова? Звичайно. Коли тобі 25 років і коли з тобою жорстко розмовляють, то страшненько було, якщо чесно. Була важлива гра у нас, а ми порушили спортивний режим. Він нас зібрав перед матчем: "Ти, мавпа, спробуй пропустити гол" і як стукне по столу — всі одразу очі відвернули. Таке було разок. Тоді ми вийшли та відіграли добре", — розповів Вірт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ексгравець "Шахтаря" В’ячеслав Шевчук працевлаштувався у "Вересі". Колишній футболіст збірної України працюватиме у рівненському клубі на посаді спортивного директора.

Нагадаємо, нещодавно канал Ахметова сконфузився, показавши в ефірі телеглядачам неправильну турнірну таблицю УПЛ.