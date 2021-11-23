"Нас бы ждал такой позор!": легендарный россиянин подлил огня в футбольный конфликт между Украиной и РФ

Евгений Кафельников вновь высказался о футболе.

Бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Евгений Кафельников во время матча Лиги чемпионов между "Динамо" и "Баварией" (1:2) на своей странице в твиттере сравнил уровень украинского и российского футбола.

«Правильно разводят сборные и клубы по футболу, а то бы нас ждал такой позор, что отмыться от него было бы невозможно очень долго», – написал Кафельников, обращаясь к российскому комментатору Алексею Андронову.

Евгений Кафельников издавна является фанатом футбола и болеет за московский "Спартак" в чемпионате России, часто посещая матчи красно-белых.

С 2014 года украинские и российские клубы не могут встретиться в еврокубковых турнирах, а также на уровне национальных сборных.

Как ранее сообщал "Телеграф", известный донецкий журналист сравнил уровень сборных Украины и России по футболу. Обе сборные пробились в раунд плей-офф квалификации отбора на ЧМ-2022. Сборная России накануне жеребьевки попала в число сеяных сборных, а Украина — в число несеяных. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября в швейцарской Лозанне.