"Нас бы ждал такой позор!": легендарный россиянин подлил огня в футбольный конфликт между Украиной и РФ
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Евгений Кафельников вновь высказался о футболе.
Бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Евгений Кафельников во время матча Лиги чемпионов между "Динамо" и "Баварией" (1:2) на своей странице в твиттере сравнил уровень украинского и российского футбола.
«Правильно разводят сборные и клубы по футболу, а то бы нас ждал такой позор, что отмыться от него было бы невозможно очень долго», – написал Кафельников, обращаясь к российскому комментатору Алексею Андронову.
Евгений Кафельников издавна является фанатом футбола и болеет за московский "Спартак" в чемпионате России, часто посещая матчи красно-белых.
С 2014 года украинские и российские клубы не могут встретиться в еврокубковых турнирах, а также на уровне национальных сборных.
Как ранее сообщал "Телеграф", известный донецкий журналист сравнил уровень сборных Украины и России по футболу. Обе сборные пробились в раунд плей-офф квалификации отбора на ЧМ-2022. Сборная России накануне жеребьевки попала в число сеяных сборных, а Украина — в число несеяных. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября в швейцарской Лозанне.
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