"Нас би чекала така ганьба!": легендарний росіянин підлив вогню у футбольний конфлікт між Україною та РФ

Євген Кафельніков знову висловився про футбол.

Колишня перша ракетка світу, російський тенісист Євген Кафельников під час матчу Ліги чемпіонів між "Динамо" та "Баварією" (1:2) на своїй сторінці у твіттері порівняв рівень українського та російського футболу.

«Правильно розводять збірні та клуби з футболу, а то на нас чекала б така ганьба, що відмитися від нього було б неможливо дуже довго», – написав Кафельников, звертаючись до російського коментатора Олексія Андронова.

Євген Кафельников здавна є фанатом футболу і вболіває за московський "Спартак" у чемпіонаті Росії, часто відвідуючи матчі червоно-білих.

З 2014 року українські та російські клуби не можуть зустрітись у єврокубкових турнірах, а також на рівні національних збірних.

Як раніше повідомляв "Телеграф", відомий донецький журналіст порівняв рівень збірних України та Росії з футболу. Обидві збірні пробилися до раунду плей-офф кваліфікації відбору на ЧС-2022. Збірна Росії напередодні жеребкування потрапила до числа сіяних збірних, а Україна — до несіяних. Жеребкування раунду плей-офф відбудеться 26 листопада у швейцарській Лозанні.