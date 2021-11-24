Укр

Тренер "Баварии" назвал лучшего игрока "Динамо" в матче Лиги чемпионов

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
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Цыганков понравился тренеру гранда Новость обновлена 24 ноября 2021, 08:25
Цыганков понравился тренеру гранда

На счету Цыганкова результативная передача.

Главный тренер "Динамо" Юлиан Нагельсманн после победы над "Динамо" в матче 5-го тура Лиги чемпионов на пресс-конференции похвалил украинских игроков. Матч завершился победой немцев со счетом 2:1.

"Баварии" было очень сложно входить в игру по такой погоде. Цыганков — очень талантливый парень, у которого постоянно есть нестандартные шаги, чтобы придумать интересные движения в атаке. А мы же против него опускались слишком низко, отдавая мяч киевлянам.

Не только Цыганков, но и Де Пена сыграли просто блестяще, у "Динамо" было много шансов, чтобы отличиться. Хотя, не исключено, что матч мог бы просто завершить 3:0 в нашу пользу, и мы бы об этих шансах даже не вспоминали", — цитирует Нагельсманна официальный сайт киевского клуба.

"Динамо" после данного поражения потеряло все шансы на продолжение борьбы в еврокубках. Игра заключительного тура против "Бенфики" 8 декабря уже превратилась в формальность. Мюнхенский клуб, в свою очередь, после успеха в Киеве забронировал за собой первое место в турнирной таблице.

Теги:
#ФК Динамо (Киев) #ФК Бавария #Лига Чемпионов #Юлиан Нагельсманн
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