Тренер "Баварії" назвав найкращого гравця "Динамо" у матчі Ліги чемпіонів

На рахунку Циганкова результативна передача.

Головний тренер "Динамо" Юліан Нагельсман після перемоги над "Динамо" у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів на прес-конференції похвалив українських гравців. Матч завершився перемогою німців із рахунком 2:1.

"Баварії" було дуже складно входити в гру за такої погоди. Циганков — дуже талановитий хлопець, який постійно має нестандартні кроки, щоб придумати цікаві рухи в атаці. А ми ж проти нього опускалися надто низько, віддаючи м’яч киянам.

Не тільки Циганков, а й Де Пена зіграли просто блискуче, "Динамо" мало багато шансів, щоб відзначитися. Хоча, не виключено, що матч міг би просто завершити 3:0 на нашу користь, і ми про ці шанси б навіть не згадували", — цитує Нагельсманна офіційний сайт київського клубу.

"Динамо" після цієї поразки втратило всі шанси на продовження боротьби в єврокубках. Гра заключного туру проти "Бенфіки" 8 грудня вже перетворилася на формальність. Мюнхенський клуб, у свою чергу, після успіху у Києві забронював за собою перше місце у турнірній таблиці.