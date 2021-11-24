Укр

Одноклубник Ракицкого считает, что "Зениту" в Лиге чемпионов помогают судьи

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Деян Ловрен Новость обновлена 24 ноября 2021, 08:56
Деян Ловрен

Обычно, за подобные ситуации все же назначают пенальти.

Защитник "Зенита" Деян Ловрен считает, что второй пенальти в матче 5-го тура Лиги чемпионов против "Мальме" (1:1) был назначен в ворота шведского клуба ошибочно.

На последних минутах встречи нападающий российского клуба Артем Дзюба получил в челюсть в верховой борьбе в чужой штрафной, арбитр сначала не обратил внимания на эпизод, а затем с помощью ВАР назначил пенальти в ворота "Мальме". Приговор арбитра уверенно реализовал украинский защитник питерцев Ярослав Ракицкий.

Это был уже второй пенальти в ворота "Мальме", ранее в начале второго тайма тот же Дзюба не смог переиграть кипера соперника, пробив по центру.

"Я соглашусь с мнением соперников, что второй пенальти назначать нельзя. Я был в похожей ситуации на Евро-2020, когда также выпрыгнул, и арбитр указал на "точку". Как ты прыгнешь с опущенными руками? Надо же защищаться", — цитирует Ловрена "Матч ТВ".

Главным спонсором "Зенита" является "Газпром", который также один из титульных партнеров Лиги чемпионов. Благодаря этой ничьей "Зенит" забронировал себе третье место в группе и квалифицировался в Лигу Европы.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой результат нужен "Шахтеру" в выездном матче против "Интера" в среду.

Теги:
#ФК Зенит #Лига Чемпионов #ФК Мальме #Деян Ловрен
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