Одноклубник Ракицкого считает, что "Зениту" в Лиге чемпионов помогают судьи

Обычно, за подобные ситуации все же назначают пенальти.

Защитник "Зенита" Деян Ловрен считает, что второй пенальти в матче 5-го тура Лиги чемпионов против "Мальме" (1:1) был назначен в ворота шведского клуба ошибочно.

На последних минутах встречи нападающий российского клуба Артем Дзюба получил в челюсть в верховой борьбе в чужой штрафной, арбитр сначала не обратил внимания на эпизод, а затем с помощью ВАР назначил пенальти в ворота "Мальме". Приговор арбитра уверенно реализовал украинский защитник питерцев Ярослав Ракицкий.

Это был уже второй пенальти в ворота "Мальме", ранее в начале второго тайма тот же Дзюба не смог переиграть кипера соперника, пробив по центру.

"Я соглашусь с мнением соперников, что второй пенальти назначать нельзя. Я был в похожей ситуации на Евро-2020, когда также выпрыгнул, и арбитр указал на "точку". Как ты прыгнешь с опущенными руками? Надо же защищаться", — цитирует Ловрена "Матч ТВ".

Главным спонсором "Зенита" является "Газпром", который также один из титульных партнеров Лиги чемпионов. Благодаря этой ничьей "Зенит" забронировал себе третье место в группе и квалифицировался в Лигу Европы.

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