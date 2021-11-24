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Одноклубник Ракицького вважає, що "Зеніту" у Лізі чемпіонів допомагають судді

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Деян Ловрен Новина оновлена 24 листопада 2021, 08:56
Деян Ловрен

Зазвичай, за подібні ситуації все ж таки призначають пенальті.

Захисник "Зеніту" Деян Ловрен вважає, що другого пенальті у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів проти "Мальме" (1:1) було призначено у ворота шведського клубу помилково.

На останніх хвилинах зустрічі нападник російського клубу Артем Дзюба отримав у щелепу у верховій боротьбі в чужому штрафному майданчику, арбітр спочатку не звернув уваги на епізод, а потім за допомогою ВАР призначив пенальті у ворота "Мальме". Вирок арбітра впевнено реалізував український захисник пітерців Ярослав Ракицький.

Це був уже другий пенальті у ворота "Мальме", раніше на початку другого тайму той же Дзюба не зміг переграти кіпера суперника, пробивши по центру.

"Я погоджуся з думкою суперників, що другий пенальті призначати не можна. Я був у схожій ситуації на Євро-2020, коли також вистрибнув, і арбітр вказав на "крапку". Як ти стрибнеш з опущеними руками? Треба захищатися", — цитує Ловрена. "Матч ТБ".

Головним спонсором "Зеніту" є "Газпром", який також є одним із титульних партнерів Ліги чемпіонів. Завдяки цій нічиїй "Зеніт" забронював собі третє місце у групі та кваліфікувався до Ліги Європи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, який результат потрібен "Шахтарю" у виїзному матчі проти "Інтера" у середу.

Теги:
#ФК Зеніт #Ліга чемпіонів #ФК Мальме #Деян Ловрен
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