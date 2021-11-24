"Интер" - "Шахтер": Джеко забил первый мяч в ворота "горняков" (видео)

Донецкий клуб уже уступает в Милане.

Донецкий "Шахтер" в среду проводит решающий матч Лиги чемпионов против миланского "Интера" на итальянской земле.

"ИНТЕР" — "ШАХТЕР": прямая онлайн-трансляция

Итальянский клуб с первых минут начал обстреливать чужие ворота. Идеальный момент на 12-й минуте потерял Барелла, который в падении с пяти метров пробил рядом с левой девяткой.

Свою первую вылазку к чужим воротам дончане создали ближе к 16 минуте. Это Тете прорвался по правому флангу и низом пробил в ближний угол, однако с данным выстрелом справился Ханданович.

На 22-й минуте Иван Перишич отправил мяч в ворота дончан, но арбитр не засчитал гол из-за офсайда, а уже в следующей атаке Анатолий Трубин справился с ударом Джеко впритык. В последствии игроки "Интера" создали немало моментов, но до перерыва забить так и не смогли.

После отдыха миланцы продолжили давить на соперника. Сначала был отменен мяч Лаутаро Мартинеса, который толкнул в спину Матвиенко, но на 61-й минуте Эдин Джеко классно подобрал мяч на линии штрафной и в касание пробил в левый угол.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой результат в игре с "Интером" позволит "Шахтеру" рассчитывать на продолжение борьбы в еврокубках весной.