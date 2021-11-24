Рус

"Інтер" — "Шахтар": Джеко забив перший м’яч у ворота "гірників" (відео)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
5
Едін Джеко Новина оновлена 24 листопада 2021, 21:12
Едін Джеко

Донецький клуб уже поступається у Мілані.

Донецький "Шахтар" у середу проводить вирішальний матч Ліги чемпіонів проти міланського "Інтера" на італійській землі.

"ІНТЕР" — "ШАХТЕР": пряма онлайн-трансляція

Італійський клуб із перших хвилин почав обстрілювати чужі ворота. Ідеальний момент на 12-й хвилині втратив Барелла, який у падінні з п’яти метрів пробив поряд із лівою дев’яткою.

Свою першу вилазку до чужих воріт донеччани створили ближче до 16 хвилини. Це Тете прорвався правим флангом і низом пробив у ближній кут, проте з цим пострілом впорався Ханданович.

На 22-й хвилині Іван Перишич відправив м’яч у ворота донеччан, але арбітр не зарахував гол через офсайд, а вже в наступній атаці Анатолій Трубін впорався з ударом Джеко впритул. Згодом гравці "Інтера" створили чимало моментів, але до перерви забити так і не змогли.

Після відпочинку міланці продовжили тиснути на суперника. Спочатку було скасовано м’яч Лаутаро Мартінеса, який штовхнув у спину Матвієнка, але на 61-й хвилині Едін Джеко класно підібрав м’яч на лінії штрафного майданчика і в дотик пробив у лівий кут.

Раніше "Телеграф" повідомляв, який результат у грі з "Інтером" дозволить "Шахтарю" розраховувати на продовження боротьби у єврокубках навесні.

Теги:
#ФК Шахтар #ФК Інтер (Мілан) #Ліга чемпіонів
Правила карантину у двох областях України зміняться.
Україна
Карантин стає жорсткішим: нові правила життя в "жовтій зоні"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Правила карантину у двох областях України зміняться.
Карантин стає жорсткішим: нові правила життя в "жовтій зоні"
Дата публікації
Категорія
Народний депутат Микола Тищенко
У "Слузі народу" не визначилися з новим головою КМДА, але це точно не Тищенко
Дата публікації
Категорія
Кабмін
Енергонезалежність, судова реформа та інше: Кабмін розробив план протидії олігархам
Дата публікації
Категорія
Місце події
Зниклого українця знайшли мертвим в іншій області – його закопали у цистерні (фото)
Дата публікації
Категорія
Мітинг під стінами ВР
"Моліться Богу": на мітингу антиприщепників під Радою ледве пояснили свої вимоги і позицію (відео)