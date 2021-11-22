"Інтер" — "Шахтар": пряма трансляція матчу Ліги чемпіонів

"Нерадзуррі" приймає "Гірників".

У середу, 24 листопада, "Шахтар", який днями переграв "Рух" (2:0) у чемпіонаті України, зіграє гостьовий поєдинок п’ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 проти міланського "Інтера".

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі, яка відбудеться в Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца", початок поєдинку о 19:45 за київським часом.

Увечері 22 листопада "Гірники" прилетіли до Мілану:

"Шахтар" перебуває у найважчому турнірному становищі перед цією грою. Донеччанам потрібна лише перемога для продовження боротьби в єврокубках. У разі поразки чи нічиєї матч із "Шерифом" у 6-му турі ЛЧ стане для української командою товариською зустріччю. "Інтер" бореться за плей-офф ЛЧ.

Турнірне становище команд у групі D Ліги чемпіонів

Заявка "Шахтаря" на гру:

Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися гру "Інтер" — "Шахтар" у прямому ефірі в Україні, а також розповідав про букмекерські розклади напередодні зустрічі.

Нагадаємо, за підсумками 15 турів УПЛ "Шахтар" посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, щоправда, на каналі "Футбол 1" все одно показали, що "Гірники" випереджають "Динамо".