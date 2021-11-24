Легенда "Шахтера" раскритиковал решение Де Дзерби в проигранном матче против "Интера"

После этого решения Де Дзерби дончане пропустили два мяча.

Бывший защитник "Шахтера" и эксперт телеканала MEGOGO Вячеслав Шевчук поделился своим мнением о матче донецкого клуба против "Интера" в пятом туре Лиги чемпионов — 0:2.

Эксперт так и не понял, почему в перерыве на поле вышел Маркос Антонио вместо Тараса Степаненко. Напомним, первый тайм завершился вничью со счетом 0:0.

"Мне вообще непонятна замена Степаненко. В первом тайме "Шахтер" очень хорошо играл, а потом — сели ниже и пропустили два мяча. Если, конечно, это связано со здоровьем, тогда да. А если же именно так и задумал Де Дзерби… Вы посмотрите, откуда пришел первый гол. Правильно, из опорной зоны, где и должен был находиться Степаненко. Тарас всегда дает баланс "горнякам", а после перерыва как раз этого и не было", — считает Шевчук во время студии в эфире MEGOGO.

После этого поражения "Шахтер" остался на последнем месте с одним очком и лишился шансов на еврокубковую весну.

Как ранее сообщал "Телеграф", Вячеслав Шевчук нашел себе новую работу. Бывший игрок сборной Украины будет спортивным директором одного из клубов УПЛ.