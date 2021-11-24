Легенда "Шахтаря" розкритикував рішення Де Дзербі у програному матчі проти "Інтера"

Після цього рішення Де Дзербі донеччани пропустили два м’ячі.

Колишній захисник "Шахтаря" та експерт телеканалу MEGOGO В’ячеслав Шевчук поділився своєю думкою про матч донецького клубу проти "Інтера" у п’ятому турі Ліги чемпіонів — 0:2.

Експерт так і не зрозумів, чому у перерві на поле вийшов Маркос Антоніо замість Тараса Степаненка. Нагадаємо, перший тайм завершився внічию з рахунком 0:0.

"Мені взагалі незрозуміла заміна Степаненка. У першому таймі "Шахтар" дуже добре грав, а потім сіли нижче і пропустили два м’ячі. Якщо, звичайно, це пов’язано зі здоров’ям, тоді так. А якщо саме так і задумав Де Дзербі... Ви подивіться, звідки прийшов перший гол. Правильно, з опорної зони, де й мав перебувати Степаненко. Тарас завжди дає баланс "гірникам", а після перерви якраз цього не було", — вважає Шевчук під час студії в ефірі MEGOGO.

Після цієї поразки "Шахтар" залишився на останньому місці з одним очком і втратив шанси на єврокубкову весну.

Як раніше повідомляв "Телеграф", В’ячеслав Шевчук знайшов собі нову роботу. Колишній гравець збірної України буде спортивним директором одного із клубів УПЛ.