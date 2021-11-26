Шевченко до назначения в "Дженоа" мог возглавить другую итальянскую команду

Адриано Галлиани хотел пригласить Шевченко в свой клуб.

Андрей Шевченко, который начал свою тренерскую карьеру в "Дженоа" с поражения, мог возглавить итальянскую "Монцу".

Об этом сообщил генеральный директор "Монцы" Адриано Галлиани в интервью Tuttomercatoweb.

"Видите, вот как получилось. Мы рассматривали вариант пригласить Шевченко к себе. Андрей — очень классный парень, я же его давно знаю. Его работа со сборной Украины заслуживает уважения. Мне кажется, у Шевченко есть все, чтобы в ближайшие несколько лет стать по-настоящему крутым специалистом", — считает Галлиани.

Галлиани был генеральным директором "Милана", когда Андрей Шевченко переходил в итальянский клуб из киевского "Динамо".

На данный момент "Монца" выступает в Серии В (второй по силе дивизион чемпионата Италии), где занимает восьмое место.

Как ранее сообщал "Телеграф", накануне своего дебюта Шевченко рассказал, что никакого конфликта с Жозе Моуринью у него нет, а все недопонимания уже в прошлом. Примечательно, что именно португалец был наставником украинца, когда украинец выступал в "Челси". Трансфер Андрея из "Милана" в лондонский клуб до сих пор попадает во всевозможные подборки худших переходов в истории английской Премьер-лиги.