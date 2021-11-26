Шевченка до призначення у "Дженоа" міг очолити іншу італійську команду

Адріано Галліані хотів запросити Шевченка до свого клубу.

Андрій Шевченко, який розпочав свою тренерську кар’єру в "Дженоа" з поразки, міг очолити італійську "Монцю".

Про це повідомив генеральний директор "Монці" Адріано Галліані в інтерв’ю Tuttomercatoweb.

"Бачите, ось як вийшло. Ми розглядали варіант запросити Шевченка до себе. Андрій — дуже класний хлопець, я ж його давно знаю. Його робота зі збірною України заслуговує на повагу. Мені здається, у Шевченка є все, щоб у найближчі кілька років стати за -справжньому крутим фахівцем", — вважає Галліані.

Галліані був генеральним директором "Мілана", коли Андрій Шевченко переходив до італійського клубу з київського "Динамо".

На даний момент "Монця" виступає у Серії В (другий за силою дивізіон чемпіонату Італії), де посідає восьме місце.

Як раніше повідомляв "Телеграф", напередодні свого дебюту Шевченко розповів, що жодного конфлікту з Жозе Моурінью він не має, а всі непорозуміння вже в минулому. Цікаво, що саме португалець був наставником українця, коли українець виступав у "Челсі". Трансфер Андрія з "Мілана" до лондонського клубу досі потрапляє у всілякі добірки найгірших переходів в історії англійської Прем’єр-ліги.