Укр

Бывший украинский футболист жестко прошелся по сборной России

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Автор
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Сборная России по футболу Новость обновлена 26 ноября 2021, 12:40
Сборная России по футболу

Кополовец отжег по полной программе.

Бывший украинский футболист Михаил Кополовец накануне жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2022 рассказал, что думает о сборной России по футболу.

"Сборная России — это команда-аутсайдер. Она никому не может создать проблем. Я даже не хочу их сравнивать, потому что они ни что не похожи. Они, как еда без соли. Посмотрите, как они играли на Евро — вообще мертвые пчелы. У них реально не интересные игры. Сравнивать ни с кем их нельзя, потому что, это команда-аутсайдер. Я говорю это не потому, что у нас с ними идет война, а просто это неинтересная команда", — приводит слова Кополовца портал FanDay.

Напомним, на данный момент УЕФА и ФИФА разводит сборные Украины и России во время жеребьевок футбольных турнирах в целях безопасности из-за войны на Донбассе и аннексии Крыма.

Ранее "Телеграф" попытался подобрать идеальные варианты жеребьевки для сборной Украины, а также предположить, кого из соперников не хотелось бы видеть на стадии плей-офф. Украинская команда на первой стадии квалификации будет в числе несеяных сборных, поэтому при любых раскладах сыграет на выезде.

Теги:
#Сборная России #Михаил Кополовец
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