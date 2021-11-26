Колишній український футболіст жорстко пройшовся по збірній Росії

Кополовець особливо слів не підбирав.

Колишній український футболіст Михайло Кополовець напередодні жеребкування плей-офф відбору на ЧС-2022 розповів, що думає про збірну Росії з футболу.

"Збірна Росії — це команда-аутсайдер. Вона нікому не може створити проблем. Я навіть не хочу їх порівнювати, бо вони ні що не схожі. Вони, як їжа без солі. Подивіться, як вони грали на Євро — взагалі мертві бджоли. У них реально не цікаві ігри. Порівнювати ні з ким їх не можна, бо це команда-аутсайдер. Я говорю це не тому, що у нас з ними йде війна, а просто це нецікава команда", — наводить слова Кополовця портал FanDay.

Нагадаємо, на даний момент УЄФА та ФІФА розводить збірні України та Росії під час жеребкування футбольних турнірах з метою безпеки через війну на Донбасі та анексію Криму.

Раніше "Телеграф" спробував підібрати ідеальні варіанти жеребкування для збірної України, а також припустити, кого із суперників не хотілося б бачити на стадії плей-офф. Українська команда на першій стадії кваліфікації буде серед несіяних збірних, тому за будь-яких розкладів зіграє на виїзді.