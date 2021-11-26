Укр

Букмекеры оценили шансы сборной Украины обыграть Шотландию в матче плей-офф отбора на ЧМ-2022

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
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Украинцам откровенно повезло с жеребьевкой Новость обновлена 26 ноября 2021, 19:49
Украинцам откровенно повезло с жеребьевкой

Фавориты — шотландцы.

В пятницу сборная Украины узнала соперников в плей-офф отбора на чемпионат мира, который состоится в следующем году в Катаре.

В своем полуфинале украинцы на выезде 24 марта сыграют против Шотландии, а в случае победы сразятся против победителя в паре Уэльс — Австрия.

Аналитики компании PariMatch фаворитом полуфинальной встречи считают шотландскую команду. Коэффициент на победу хозяев в основное время равен 2.40, на ничью — 3.45, а выигрыш украинцев по истечении 90 минут оценивается в 2.90.

Более предпочтительные шансы, по мнению букмекеров, на проход в финал с учетом экстра-таймов и серии пенальти также имеет сборная Шотландии — 1.79 против 2.06.

Другие пути в раунде плей-офф составили Россия — Польша/Швеция — Чехия, а также Италия — Северная Македония/Португалия — Турция. Дома финальные встречи сыграют победители первых пар.

Чемпионат мира по футболу состоится в Катаре в декабре следующего года.

Как ранее сообщал "Телеграф", сборная Украины по общей стоимость игроков обошла россиян

Теги:
#Сборная Украины #Сборная Шотландии #ЧМ-2022 #Коэффициенты букмекеров
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