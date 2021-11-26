Букмекери оцінили шанси збірної України обіграти Шотландію у матчі плей-оф відбору на ЧС-2022

Фаворити – шотландці.

У п’ятницю збірна України дізналася про суперників у плей-оф відбору на чемпіонат світу, який відбудеться наступного року в Катарі.

У своєму півфіналі українці на виїзді 24 березня зіграють проти Шотландії, а у разі перемоги змагатимуться проти переможця у парі Уельс — Австрія.

Аналітики компанії PariMatch лідером півфінальної зустрічі вважають шотландську команду. Коефіцієнт на перемогу господарів в основний час дорівнює 2.40, на нічию — 3.45, а виграш українців після 90 хвилин оцінюється в 2.90.

Кращі шанси, на думку букмекерів, на прохід у фінал з урахуванням екстра-таймів та серії пенальті також має збірна Шотландії — 1.79 проти 2.06.

Інші шляхи в раунді плей-оф склали Росія — Польща/Швеція — Чехія, а також Італія — Північна Македонія/Португалія — Туреччина. Вдома фінальні зустрічі зіграють переможці перших пар.

Чемпіонат світу з футболу відбудеться у Катарі у грудні наступного року.

Як раніше повідомляв "Телеграф", збірна України за загальною вартістю гравців обійшла росіян.