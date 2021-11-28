Укр

"Не болеете – сидите дома": футболист "Черноморца" - фанатам

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Артур Авагимян Новость обновлена 28 ноября 2021, 12:30
Артур Авагимян

Украинский футболист отметился странным выпадом.

Атакующий полузащитник "Черноморца" Артур Авагимян прокомментировал поведение фанатов команды в домашнем матче 16-го тура чемпионата Украины сезона 2021/22 с "Десной" (0:1).

Своими эмоциями хавбек поделился в эфире "Футбол NEWS" на телеканалах "Футбол 1/2/3".

Хавбек ответил на критику болельщиков, которые уже долгое время выступают против команды. Дело в том, что в "Черноморце" играют 16 арендованных футболистов "Динамо", что по понятным причинам не нравится фанатам "Моряков". Кроме того, последние результаты команды не впечатляют. 

"Хотелось бы обратиться к болельщикам. Я всегда на их стороне, но когда они матом обзывают футболистов… Если не болеете за команду – то сидите дома. На трибуны приходят и дети, и девушки, и чьи-то жены, думаю, это некрасиво и не красит такой город, как Одессу", – заявил Авагимян.

Видеообзор матча "Черноморец" — "Десна".

Добавим, что в 15-м туре УПЛ "Динамо" разрешило своим арендованным игрокам "Черноморца" сыграть против себя. Игра завершилась со счетом 1:6 в пользу киевлян. После этого на "Динамо" обрушилось много критики, а футбольные власти теперь даже хотят ввести новое правило в регламент чемпионата Украины.

Теги:
#Футбол #ФК Черноморец #УПЛ #ФК Динамо (Киев)
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