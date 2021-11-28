"Не вболіваєте — сидіть удома": футболіст "Чорноморця" — фанатам

Український футболіст відзначився дивним випадом.

Атакувальний півзахисник "Чорноморця" Артур Авагімян прокоментував поведінку фанатів команди у домашньому матчі 16-го туру чемпіонату України сезону 2021/22 з "Десною" (0:1).

Своїми емоціями хавбек поділився в ефірі "Футбол NEWS" на телеканалах "Футбол 1/2/3".

Хавбек відповів на критику вболівальників, які вже тривалий час виступають проти команди. Річ у тім, що у "Чорноморці" грають 16 орендованих футболістів "Динамо", що зі зрозумілих причин не подобається фанатам "Моряків". Окрім того, останні результати команди не вражають (клуб знаходиться у зоні вильоту).

"Хотілося б звернутися до вболівальників. Я завжди на їхньому боці, але коли вони матом обзивають футболістів… Якщо не вболіваєте за команду – то сидіть удома. На трибуни приходять і діти, і дівчата, і чиїсь дружини, гадаю, це некрасиво і не красить таке місто, як Одесу", – заявив Авагімян.

Відеоогляд матчу "Чорноморець" — "Десна".

Додамо, що у 15-му турі УПЛ "Динамо" дозволило своїм орендованим гравцям "Чорноморця" зіграти проти себе. Гра завершилася з рахунком 1:6 на користь киян. Після цього на "Динамо" попало під критику, а футбольна влада тепер навіть хоче ввести нове правило до регламенту чемпіонату України.