Российский биатлонист забыл палки, истерика Губерниева попала в трансляцию (видео)

Россияне весело начали Кубок мира по биатлону.

В мужской сборной РФ по биатлону царит бардак. Это стало понятно после двух стартовых гонок на Кубке мира в шведском Эстерсунде. Конфуз приключился с Евгением Гараничевым и Эдуардом Латыповым. Голос российского биатлона Дмитрий Губерниев не сдерживал эмоций во время ошибок спортсменов.

Перед самым стартом спринтерской гонки Гараничев забыл палки, что привело к позднему старту и закономерному 113-му месту по итогам гонки. Это стало худшим результатом в истории сборной РФ с 1996 года. Губерниев, узнав о причине опоздания спортсмена на старт, не сдерживал себя в эфире.

"Гараничев опоздал на старт. Он действительно забыл палки, и 116-й номер стартовал за 117-м, потеряв секунд 35. То есть он опоздал на старт, потому что забыл взять палки! Вот спортсмены уровня национальной сборной! Молодцы!" — заявил комментатор в прямом эфире.

Позже Дмитрий и вовсе призвал убрать Гараничева из сборной.

"Гараничев прямо сейчас — это недоразумение. Его не должно быть в составе сборной России. Это просто неуважение ко всем и всему — ставьте молодых, чтобы они опыта набирались. Какая разница — забыл он палки или нет. Без палок прибежал бы 72-м, а так 113-й. Он вообще не бежит, просто кошмар", — цитирует Губерниева "Чемпионат".

Добавим, что в первый соревновательный день во время индивидуальной гонки Эдуард Латыпов перед самым финишем повернул не туда, упустив "деревянную" медаль.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Валя Семеренко стала лучшей из украинок в индивидуальной гонке.