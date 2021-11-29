Російський біатлоніст забув палиці, істерика Губернієва потрапила у трансляцію (відео)

Росіяни весело розпочали Кубок світу з біатлону.

У чоловічій збірній РФ з біатлону панує бардак. Це стало зрозуміло після двох стартових гонок на Кубку світу у шведському Естерсунді. Конфуз стався з Євгеном Гаранічевим та Едуардом Латиповим. Голос російського біатлону Дмитро Губернієв не стримував емоцій під час помилок спортсменів.

Перед самим стартом спринтерських перегонів Гаранічев забув палиці, що призвело до пізнього старту та закономірного 113-го місця за підсумками спринту. Це стало найгіршим результатом в історії збірної РФ з 1996 року. Губернієв, дізнавшись про причину запізнення спортсмена на старт, не стримував себе в ефірі.

"Гаранічев запізнився на старт. Він справді забув палиці, і 116-й номер стартував за 117-м, втративши секунд 35. Тобто він запізнився на старт, бо забув узяти палиці! Ось спортсмени рівня національної збірної! Молодці!" — заявив коментатор у прямому ефірі.

Пізніше Дмитро взагалі закликав прибрати Гаранічева зі збірної.

"Гаранічев прямо зараз — це непорозуміння. Його не повинно бути у складі збірної Росії. Це просто неповага до всіх і всього — ставте молодих, щоб вони досвіду набиралися. Яка різниця — забув він палиці чи ні. Без палиць прибіг би 72-м, а так 113-й. Він взагалі не біжить, просто кошмар", — цитує Губернієва "Чемпіонат".

Додамо, що в перший день змагань під час індивідуальних перегонів Едуард Латипов перед самим фінішем повернув не туди, втративши "дерев’яну" медаль.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Валя Семеренко стала найкращою з українок в індивідуальних перегонах.