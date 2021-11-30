Месси объяснил, за что он получил "Золотой мяч-2021"

Во главе успеха — победа сборной Аргентины

Нападающий "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси после получения "Золотого мяча-2021" прокомментировал свой успех и объяснил его причины. Для футболиста это седьмой трофей в карьере.

"Мне всегда приятно посещать подобные церемонии. Еще в 2019 году мне казалось, что больше трофеев я не выиграю, а сейчас стою на этой сцене. На данный момент я футболист местного футбольного клуба, "ПСЖ", и это вдвойне приятно.

Я продолжаю бросать себе новые вызовы. Не знаю, сколько лет смогу еще играть на высоком уровне, но пока не планирую заканчивать. Спасибо партнерам по "ПСЖ", "Барселоне" и сборной ,что я сейчас нахожусь здесь. Мне очень очень долго не хватало трофея с национальной командой — теперь он есть. Думаю, это он и помог мне победить", — цитирует аргентинца As.

В финальной встрече Кубка Америки-2021 сборная Аргентины одолела принципиального соперника — бразильцев, — со счетом 1:0.

Ранее "Телеграф" опубликовал текст, в котором попытался разобраться, справедливо ли Месси получил трофей, а не польский форвард Роберт Левандовски.