Укр

Месси объяснил, за что он получил "Золотой мяч-2021"

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
129
Лионель Месси с "Золотым мячом" Новость обновлена 30 ноября 2021, 09:18
Лионель Месси с "Золотым мячом"

Во главе успеха — победа сборной Аргентины

Нападающий "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси после получения "Золотого мяча-2021" прокомментировал свой успех и объяснил его причины. Для футболиста это седьмой трофей в карьере.

"Мне всегда приятно посещать подобные церемонии. Еще в 2019 году мне казалось, что больше трофеев я не выиграю, а сейчас стою на этой сцене. На данный момент я футболист местного футбольного клуба, "ПСЖ", и это вдвойне приятно.

Я продолжаю бросать себе новые вызовы. Не знаю, сколько лет смогу еще играть на высоком уровне, но пока не планирую заканчивать. Спасибо партнерам по "ПСЖ", "Барселоне" и сборной ,что я сейчас нахожусь здесь. Мне очень очень долго не хватало трофея с национальной командой — теперь он есть. Думаю, это он и помог мне победить", — цитирует аргентинца As.

В финальной встрече Кубка Америки-2021 сборная Аргентины одолела принципиального соперника — бразильцев, — со счетом 1:0.

Ранее "Телеграф" опубликовал текст, в котором попытался разобраться, справедливо ли Месси получил трофей, а не польский форвард Роберт Левандовски.

Теги:
#ПСЖ #Золотой мяч #Лионель Месси #Сборная Аргентины
Коронавирус в Украине
Украина
Больше всего больных в Одессе, Херсоне и Черновцах: свежая сводка COVID-19 на 30 ноября
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине
Больше всего больных в Одессе, Херсоне и Черновцах: свежая сводка COVID-19 на 30 ноября
Дата публикации
Категория
Алексей Кулеба занимает должность первого замглавы КГГА.
Обыски в КГГА не коснулись одного из департаментов: его глава связан с Ермаком (расследование)
Дата публикации
Категория
Лионель Месси
Ограбление по-французски: почему Левандовски был лучше всех два года подряд, а "Золотой мяч" отдали Месси
Дата публикации
Категория
Синоптик предупредил украинцев, что сильного снега в декабре ждать не стоит
Зима задерживается? Прогноз погоды на декабрь в Украине
Дата публикации
Категория
Коронавирус
"Омикрон" подбирается все ближе: в каких странах уже замечена новая мутация коронавируса