Мессі пояснив, за що він отримав "Золотий м’яч-2021"

На чолі успіху – перемога збірної Аргентини.

Нападник "ПСЖ" та збірної Аргентини Ліонель Мессі після здобуття "Золотого м’яча-2021" прокоментував свій успіх і пояснив його причини. Для футболіста це сьомий трофей у кар’єрі.

"Мені завжди приємно відвідувати подібні церемонії. Ще у 2019 році мені здавалося, що більше трофеїв я не виграю, а зараз стою на цій сцені. На даний момент я футболіст місцевого футбольного клубу, "ПСЖ", і це вдвічі приємніше.

Я продовжую кидати нові виклики. Не знаю, скільки років зможу ще грати на високому рівні, але поки що не планую закінчувати. Дякую партнерам по "ПСЖ", "Барселоні" та збірній, що я зараз перебуваю тут. Мені дуже довго не вистачало трофею із національною командою — тепер він є. Думаю, це він і допоміг мені перемогти", — цитує аргентинця As.

У фінальній зустрічі Кубка Америки-2021 збірна Аргентини здолала принципового суперника — бразильців — з рахунком 1:0.

Раніше "Телеграф" опублікував текст, у якому спробував розібратися, чи справедливо Мессі отримав трофей, а не польський форвард Роберт Левандовський.