Цыганков показал свою длинноногую возлюбленную (фото)

Лидер "Динамо" весело проводит время.

Атакующий полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Виктор Цыганков, который вместе с командой вылетел из еврокубков, снялся в романтической фотосессии со своей девушкой Романой.

Соответствующие фото появились на страничке Instargam футболиста.

На кадрах засветились не только Виктор и Романа, но и пес полузащитника — белый лабрадор Лаки. Получилась семейная фотосессия.

"С моими любимыми", — коротко подписал снимки футболист.

Возлюбленные позировали в разных образах — от классического до обыденного. В сети пожелали Цыганкову и его любимой счастья, а также назвали их красивой парой.

Цыганков и Романа

К паре присоединился пес Лаки

Пара примерила более молодежный стиль

Семейная идилия

Чувстенный снимок

Отметим, в кампании 2021/22 24-летний Цыганков принял участие в 22-х матчах, в которых футболист отметился 10 голами и тремя голевыми передачами. Контракт игрока с "Динамо" действует до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в 25 млн евро.

Добавим, что главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсман после матча 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА с "Динамо" в Киеве (1:2) выделил в составе "Бело-синих" именно Цыганкова. К слову, это поражение ознаменовало вылет киевлян из еврокубков. В той игре голом отметился Денис Гармаш, который порадовался голу после поединка.