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Циганков показав свою довгоногу кохану (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Віктор Циганков та Романа Новина оновлена 30 листопада 2021, 11:46
Віктор Циганков та Романа

Лідер "Динамо" весело проводить час.

Атакувальний півзахисник збірної України та київського "Динамо" Віктор Циганков, який разом з командою вилетів з єврокубків, знявся у романтичній фотосесії зі своєю дівчиною Романою.

Відповідні фотографії з’явилися на сторінці футболіста в Instargam.

На кадрах засвітилися не лише Віктор та Романа, а й пес півзахисника – білий лабрадор Лакі. Вийшла сімейна фотосесія.

"З моїми коханими", — коротко підписав знімки футболіст.

Кохані позували в різних образах — від класичного до повсякденного. У мережі побажали Циганкову та його коханій щастя, а також назвали їх гарною парою.

Циганков та Романа
Циганков та Романа
До пари приєднався пес Лакі
До пари приєднався пес Лакі
Пара приміряла молодіжний стиль
Пара приміряла молодіжний стиль
Сімейна ідилія
Сімейна ідилія
Чуттєвий знімок
Чуттєвий знімок

Зазначимо, у кампанії 2021/22 24-річний Циганков взяв участь у 22-х матчах, у яких футболіст відзначився 10 голами та трьома гольовими передачами. Контракт гравця з "Динамо" діє до 30 червня 2023 року, а трансферна вартість оцінюється у 25 млн євро.

Додамо, що головний тренер "Баварії" Юліан Нагельсман після матчу 5-го туру Ліги чемпіонів УЄФА з "Динамо" у Києві (1:2) виділив у складі "Біло-синіх" саме Циганкова. До речі, ця поразка ознаменувала виліт киян з єврокубків. У тій грі голом відзначився Денис Гармаш, який порадувався голу після поєдинку.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #Віктор Циганков
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