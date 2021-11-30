Циганков показав свою довгоногу кохану (фото)

Лідер "Динамо" весело проводить час.

Атакувальний півзахисник збірної України та київського "Динамо" Віктор Циганков, який разом з командою вилетів з єврокубків, знявся у романтичній фотосесії зі своєю дівчиною Романою.

Відповідні фотографії з’явилися на сторінці футболіста в Instargam.

На кадрах засвітилися не лише Віктор та Романа, а й пес півзахисника – білий лабрадор Лакі. Вийшла сімейна фотосесія.

"З моїми коханими", — коротко підписав знімки футболіст.

Кохані позували в різних образах — від класичного до повсякденного. У мережі побажали Циганкову та його коханій щастя, а також назвали їх гарною парою.

Циганков та Романа

До пари приєднався пес Лакі

Пара приміряла молодіжний стиль

Сімейна ідилія

Чуттєвий знімок

Зазначимо, у кампанії 2021/22 24-річний Циганков взяв участь у 22-х матчах, у яких футболіст відзначився 10 голами та трьома гольовими передачами. Контракт гравця з "Динамо" діє до 30 червня 2023 року, а трансферна вартість оцінюється у 25 млн євро.

Додамо, що головний тренер "Баварії" Юліан Нагельсман після матчу 5-го туру Ліги чемпіонів УЄФА з "Динамо" у Києві (1:2) виділив у складі "Біло-синіх" саме Циганкова. До речі, ця поразка ознаменувала виліт киян з єврокубків. У тій грі голом відзначився Денис Гармаш, який порадувався голу після поєдинку.